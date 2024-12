Oscar recebe a camisa 8 em seu retorno ao São Paulo

Oscar, considerado o principal reforço do São Paulo para a temporada de 2025, retornará ao clube utilizando a camisa 8. Este número foi o mesmo que ele usou durante sua passagem pelo Shangai Port. Após 14 anos longe, o jogador está de volta ao time que o revelou. O número foi usado por Giuliano Galoppo na temporada recém-finalizada. O argentino tem atraído o interesse de clubes como Santos e Boca Juniors e deve deixar o Morumbi.

Em sua volta ao São Paulo, Oscar não escondeu a alegria de retornar ao Brasil e ao clube onde iniciou sua carreira. “Estou feliz de voltar ao Brasil e poder jogar no São Paulo, que é o clube onde comecei”, afirmou o atleta. O presidente do clube, Julio Casares, também comentou sobre a importância desse retorno, ressaltando que a chegada de Oscar representa um avanço significativo na qualidade do elenco.

Oscar tem um histórico notável em sua carreira, com passagens por grandes clubes além do São Paulo e Shangai Port. Ele também jogou pelo Internacional e pelo Chelsea, onde conquistou dois Campeonatos Ingleses. Além disso, o jogador foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

A expectativa em torno do retorno de Oscar é alta, tanto entre os torcedores quanto na diretoria do São Paulo. Acredita-se que sua experiência e talento possam contribuir de maneira decisiva para o desempenho da equipe na próxima temporada. No entanto, há uma parcela da torcida que torce o nariz para a contratação pelo fato de o meia ter deixado o Tricolor após acionar o clube judicialmente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA