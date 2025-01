Oscar revela mensagem de Lucas Moura antes de voltar ao São Paulo

O São Paulo repatriou o meio-campista Oscar, que estava no futebol da China, para a temporada 2025. No entanto, antes mesmo do acerto com o Tricolor Paulista, o jogador já havia sido convidado por Lucas Moura para retornar ao clube.

No final de novembro, Lucas Moura, que voltou ao São Paulo em 2023, sendo campeão de forma inédita da Copa do Brasil pelo clube paulista, mandou uma mensagem para Oscar através das redes sociais. Veja imagem:

Vale destacar que, após as mensagens, Oscar chegou a desistir de retornar ao futebol brasileiro. No entanto, ao mudar de ideia, fechou com o São Paulo, com vínculo até dezembro de 2027.

Oscar, formado nas categorias de base do São Paulo, já teve uma passagem pelo elenco principal do Tricolor Paulista entre 2008, quando atuou em uma partida, e 2009, quando entrou em campo 13 vezes e anotou dois gols.