Osvaldo é homenageado com bandeira pela torcida do Vitória; veja imagens

A relação de amor entre o torcedor do Vitória e Osvaldo parece estar vibrando cada vez mais forte. Na manhã desta sexta-feira (18), os rubro-negros presentes no Estádio Manoel Barradas para acompanhar o treino do Leão antes do duelo contra o Red Bull Bragantino confeccionaram um bandeirão em homenagem ao camisa 11, já considerado um ídolo desde a conquista da Série B. O jogo contra o Massa Bruta acontece neste sábado (19), às 16h, pela 30ª rodada do Brasileirão.

A homenagem ao “Vovô”, apelido carinhoso dado pela torcida, vai muito além de um simples desenho em uma bandeira. Ela simboliza o apoio incondicional ao atacante, que está afastado dos gramados desde setembro por conta de um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Mesmo assim, Osvaldo tem recebido todo o apoio do clube, dos companheiros e, principalmente, da torcida. Aliás, o Vitória tem encaminhada a renovação do contrato do jogador até o fim de 2025, conforme apurado pela reportagem do Bahia Notícias com fontes ligadas à diretoria do Rubro-Negro Baiano.

O bandeirão levado ao Manoel Barradas demonstra o desejo mútuo de que essa parceria continue por muito tempo. Apesar de ter 37 anos, Osvaldo tem se destacado pela entrega e comprometimento nas suas atuações dentro de campo.

Sua última partida pelo Vitória foi em 1º de setembro, na derrota para o Vasco. O jogador segue em tratamento e deve retornar aos gramados apenas em 2025.