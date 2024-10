Oswaldo Montenegro adia show em Brasília por infecção nas cordas vocais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor de 68 anos Oswaldo Montenegro adiou um show em Brasília por conta de uma “severa infecção nas cordas vocais”, segundo postagem em sua conta no Instagram.

O músico se apresentou na sexta-feira (25) no Centro de Convenções Ulysses e faria um show extra no mesmo local no sábado, mas, por recomendação médica, o evento foi repassado para a próxima sexta-feira (1).

“[Ele] está fazendo o uso de fortes medicamentos, que com certeza vão garantir e acelerar o processo de cura”, diz a postagem.

Os ingressos para a apresentação estavam esgotados, e continuam valendo para a nova data. A apresentação faz parte da turnê que comemora os 50 anos de carreira de Oswaldo Montegro, que já passou por Curitiba e São Paulo e tem as próximas datas marcadas para Uberlândia, Recife e Aracaju.

