Otávio Mesquita alerta seguidores após cirurgia cardíaca

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Otávio Mesquita, 65, usou as redes sociais para contar que passou por um problema no coração e precisou fazer uma cirurgia de emergência. O apresentador explicou que esse foi o motivo de ter ficado um tempo sumido e só agora resolveu contar sobre o ocorrido.”Não sabia que estava com um problema no coração”, começou Mesquita.

O comunicador lembrou ter descoberto que estava com um entupimento de 95% em uma das veias coronárias por acaso, após fazer exames.

“Estava conversando com algumas pessoas, e um médico perguntou sobre o coração. Eu disse que não tinha feito exames coronários. Ele me recomendou, fiz e, graças a Deus, descobri esse probleminha. Poderia ter sofrido um ataque do coração”, disse.

Mesquita, que fez uma angioplastia (procedimento médico que desobstrui artérias coronárias, permitindo que o sangue flua melhor para o coração), aproveitou para aconselhar seus seguidores:

“É importante que você, que nunca fez esse exame, faça. Pense nisso, você tem que cuidar do seu coração. Estou super bem, não perdi meu bom humor, minha vida e minha conexão com Deus. Repito: cuide-se”, alertou ele que pretende falar mais sobre problemas relacionados à saúde em seu programa Operação Mesquita, no SBT.

