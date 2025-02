Otávio Mesquita desabafa após procedimento no coração: “Meu erro”

Otávio Mesquita usou as redes sociais nessa quinta-feira (6/2) para falar sobre seu estado de saúde. O apresentador, que confessou que não fazia exames de rotina, precisou ser submetido a um cateterismo cardíaco de urgência recentemente.

“Nasci de novo, agora meu coração está zerado e quem abriu foi Ana Ruas (risos)! Digo a vocês, cuidem do coração!! Meu erro foi nunca ter feito um exame para saber como ele está! Fica essa dica!! Me sinto mais jovem agora e meu amor subiu”, escreveu Otávio, ao compartilhar uma imagem de antes e depois do seu coração.

No procedimento, que é realizado quando o paciente apresenta sintomas de infarto ou quando sua vida está em risco, o apresentador colocou um stent, que é um dispositivo médico em forma de tubo para restaurar o fluxo sanguíneo.

Nos comentários do post, fãs e amigos desejaram melhoras. “Ótima recuperação!”, disse uma pessoa nos comentários do post. “Que maravilha, amigo, continue se cuidando, viu, saúde para você sempre”, declarou outra. “Bom saber que você está bem, Otávio”, acrescentou mais uma.

