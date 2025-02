Othon Bastos sobre comemorar 92 anos no palco: “Vai ser emocionante”

Uma cena de Não me Entrego, Não leva Othon Bastos a ser efusivamente aplaudido a cada apresentação do solo. É quando o ator nonagenário revela sua idade. É a deixa para o ponto pedir a palavra. “91”, corrige, e o público irrompe num misto de aplausos e risos. No dia 23 de maio, a fala terá de ser modificada. É que, na ocasião, Othon vai completar 92 anos.

E nosso grande ator vai festejar a ocasião em cena. Ele apresenta o solo, escrito e dirigido por Flávio Marinho, em Salvador.

“Vai ser emocionante apresentar a peça e festejar meu aniversário na Bahia, terra do Glauber (Rocha) e onde realizei aquele que é um dos mais emblemáticos dos meus filmes”, comenta o artista.

Leia o texto completo no New Mag, parceiro do Metrópoles.