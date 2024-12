Otoni de Paula após adiamento da eleição na FPE: “Querem fazer um puxadinho do bolsonarismo”

A eleição para a presidência e diretoria da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), prevista para ocorrer no próximo dia 11 de dezembro, foi adiada. A decisão foi anunciada pelo atual presidente, deputado federal Silas Câmara (REP-AM), após acolher impugnações apresentadas pelos deputados Gilberto Nascimento e Greyce Elias.

Segundo o edital original, o objetivo era realizar a escolha da nova diretoria antes da tradicional Santa Ceia, marcada para a mesma data. No entanto, as discordâncias apontadas pelos parlamentares levaram à suspensão do processo. “Tomo essa decisão para garantir a legalidade, transparência e unidade, acima de tudo como corpo de Cristo”, afirmou Silas Câmara em nota oficial.

O que diz Otoni de Paula

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), candidato à presidência, negou que a frente esteja dividida e rebateu acusações de que teria se aproximado do governo Lula:

“A FPE não está rachada. O que existe é um grupo minoritário, que quer convencer os demais que agora eu virei petista. E sabe a justificativa? Eu orei pelo presidente da república e reconheci que as políticas sociais do governo alcançam nosso povo.

Ué, querem proibir um crente de orar? Faz algum sentido isso? Reforço: continuo sendo um político conservador de direita, mas aprendi que política se faz com diálogo.

Querem fazer da FPE um puxadinho do bolsonarismo, mas os interesses do povo de Deus está acima de qualquer polarização. Nós não temos que atender a interesses de Lula ou de Bolsonaro. Seguiremos unidos no propósito de dialogar.”

Próximos passos

A presidência da FPE garantiu que as adequações solicitadas serão realizadas conforme o estatuto da organização. A nova data para a eleição ainda será definida.

A FPE permanece com seu mandato atual até fevereiro de 2025, quando deverá conduzir um processo eleitoral que reflita seus valores e objetivos.

