O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), outrora um fervoroso defensor de Jair Bolsonaro, expressou nesta terça-feira (8) sua frustração com o ex-presidente e o movimento bolsonarista. Durante conversas no cafezinho da Câmara dos Deputados, Otoni fez críticas ao distanciamento da família Bolsonaro, que acabou com suas esperanças de concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro.

Otoni relatou que foi deixado de lado pela família Bolsonaro, afirmando que nem ao menos foi convidado para uma coletiva de imprensa onde poderia ter anunciado seu apoio a Alexandre Ramagem, o escolhido para a disputa. “Eles me isolaram, e o Carlos Bolsonaro ligou a máquina destruidora contra mim”, desabafou o parlamentar, frustrado com a forma como foi tratado pelos antigos aliados.

Sempre próximo de Bolsonaro, o deputado agora se distancia ideologicamente, criticando o que ele considera uma submissão cega ao ex-presidente. “Não podemos seguir um caminho só porque Bolsonaro apontou para lá. Quem é bolsonarista acaba sendo refém do partido”, disse, demonstrando sua insatisfação com o bolsonarismo.

Otoni também aproveitou para criticar o silêncio de Carlos Bolsonaro diante das recentes declarações de Silas Malafaia, que também atacou Jair Bolsonaro. “Cadê eles, que não enfrentaram Malafaia hoje? São seletivos, o Carlos usa a máquina destruidora para quem ele quer. São ‘calça frouxa’”, disparou.

Agora afastado do bolsonarismo, Otoni de Paula tem se aproximado de outras figuras políticas, incluindo o prefeito reeleito Eduardo Paes (PSD), para quem fez campanha. Ele também participou de eventos importantes do governo federal, sinalizando sua transição para novas alianças no cenário político.

The post Otoni de Paula critica o clã Bolsonaro: “São ‘calça frouxa’” appeared first on Fuxico Gospel.