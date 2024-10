Em entrevista ao O Fuxico Gospel, o deputado e pastor Otoni de Paula expressou críticas ao que considera uma atenção excessiva das igrejas brasileiras em defender Israel, sugerindo que o foco nas práticas religiosas deve ser o evangelho e o exemplo de Jesus.

“Estamos perdendo mais tempo defendendo Israel do que pregando o evangelho”, afirmou o deputado. Segundo ele, é necessário que os fiéis compreendam que o modelo de vida cristã deve ser inspirado em Jesus. “Tudo é Israel, tudo é Israel… Israel erra também, Israel mata inocente também, Israel destrói vidas também”, pontuou Otoni.

O deputado questionou a postura de alguns grupos religiosos que, ao condenarem atos violentos de grupos como o Hezbollah, deixam de lado a crítica quando o próprio Estado de Israel age de forma similar. “Quer dizer que quando é o Hezbollah é do diabo, mas quando Israel age matando tanto ou mais pessoas, aí tem que entender por quê? Porque é Deus que está com Israel?”, desabafou.

Otoni de Paula encerrou enfatizando a importância de os cristãos seguirem o exemplo de Jesus acima de tudo: “Jesus é o nosso modelo, o nosso modelo não é Israel, não é Abraão, não é Elias… nosso modelo é Jesus. Então, vamos ficar mais parecidos com Jesus.”

The post Otoni de Paula critica postura das igrejas sobre Israel appeared first on Fuxico Gospel.