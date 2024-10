O pastor e deputado federal Otoni de Paula usou suas redes sociais para parabenizar o prefeito Eduardo Paes, reeleito no primeiro turno das eleições de 2024 no Rio de Janeiro. Em uma postagem no Instagram, Otoni destacou a “linda vitória” de Paes, que teria enchido milhares de cariocas de orgulho.

A mensagem de Otoni, que é uma figura influente no cenário evangélico e político do Rio, incluiu votos de bênçãos e sabedoria para Paes continuar conduzindo a cidade. “Que Deus em sua infinita bondade, continue lhe abençoando e dando sabedoria para conduzir essa cidade que tanto amamos!”, escreveu o deputado, reforçando sua amizade com o prefeito reeleito.

O apoio público de Otoni de Paula a Eduardo Paes reflete a continuidade da aliança entre lideranças políticas e religiosas no estado.

The post Otoni de Paula parabeniza Eduardo Paes por reeleição no Rio de Janeiro appeared first on Fuxico Gospel.