Otto anuncia novo empréstimo para construção da ponte Salvador-Itaparica; pedido pode ser aprovado nesta terça

O senador Otto Alencar anunciou, nesta terça-feira (8), que a construção da ponte Salvador-Itaparica deve receber um novo empréstimo para o desenvolvimento do projeto. Em entrevista a reportagem do Bahia Notícias, o presidente do PSD baiano revelou que o incremento financeiro será em torno de 150 milhões de dólares.

“Com muita alegria aprovei também um novo empréstimo para a Bahia, para o governador Jerônimo Rodrigues, de 150 milhões de dólares para a Ponte Salvador-Itaparica. Isso é uma grande notícia, é o nosso sonho. Já está concluindo a sondagem, já fez a sondagem em terra, em águas rasas e está fazendo agora em águas profundas. Quando tiver a sondagem na mão já tem esse empréstimo e vamos conseguir mais recursos para a gente fazer e concluir a Ponte Salvador e Itaparica”, apontou Alencar.

Otto explicou que a proposição foi aprovada em regime de urgência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal e que deve ir para votação e aprovação por completa no Plenário na tarde desta terça em Brasília.

“Essa saída pelo oeste para desafogar a BR-324 que vai de Salvador para a Feira de Santana. Já está com muito tráfego, muito pesado e essa saída aí para a Ilha é importante, para os municípios do Recôncavo é muito importante, para o município Santo Antônio de Jesus, Salinas das Margarida, Nazaré, para Maragojipe, toda essa região aí vai ser uma beleza, também para Veracruz, pra Itaparica. Então aprovei hoje já em regime de urgência, na CAE, e vai em regime de urgência agora de tarde para o plenário do Senado Federal para aprovarmos hoje e o governador vai disponibilizar já de 150 milhões de dólares para Ponte Salvador e Itaparica”, indicou o senador.