Outubro Rosa: Bombeiros promovem Pedal Rosa e fortalecem a luta contra o câncer de mama

Agentes do corpo do 15º bombeiros militares de Juazeiro realizaram uma ação coletiva de bicicleta chamada de Pedal Rosa em homenagem conscientização sobre o câncer de mama nesta quarta-feira (30), o evento contou com a participação de mulheres das forças de segurança do município de Paulo Afonso.

Grupo unido com os bombeiros | Foto: Reprodução / CBMBA

A ação é parte do Outubro Rosa, um movimento essencial para alertar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, que salva-vidas. Além do incentivo ao exercício e do fortalecimento da união, o Pedal Rosa representa o compromisso da unidade com a comunidade e o bem-estar de todos os cidadãos.

“Queremos mostrar, acima de tudo, que a prevenção é essencial para que possa haver uma recuperação plena, e que as mulheres não estão sozinhas nesse processo. Elas precisam do apoio dos familiares e amigos nessa caminhada”, concluiu o tenente-coronel BM Diógenes Cruz Neto. Durante o pedal, as participantes percorreram as ruas da cidade.