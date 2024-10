Ovacionados pelo público, Os Garotin apresentam novo álbum no Festival Sangue Novo

Com show enérgico e sensual, o trio chegou ao palco com o single “garota” e seguiu quase ininterruptamente com as musicas “curva escura”, “absurdo” e “estranha vontade louca”.

Ovacionados pelo público, o trio Os Garotin deixou o palco do Festival Sangue Novo em meio a salvas de palmas e gritos dos presentes, neste sábado (19). Após um ano do primeiro show do grupo em Salvador, Cupertino, Anchieta e Léo Guima apresentaram pela primeira vez o novo álbum “Os Garotin de São Gonçalo” na capital baiana.

No meio do show, os três apresentaram seus sets solo com às musicas: “Pele Marrom”, do Anchieta; “Mais Uma História de Amor”, do Cupertino; e “Só Vem” e “Carinha de Neném”, do Leo Guima.

Ao Bahia Notícias, os artistas fizeram uma comparação com o primeiro show deles na capital, realizado no Rio Vermelho em 2023. “Energia completamente diferente, a plateia cantando”, disse Leo Guima.

Esteve na setlist também a colaboração do trio com o baiano Caetano Veloso: “Nossa Resenha”. Ao final do show, o grupo contou sobre o desejo de trabalhar com mais baianos. Ao se dizerem grandes admiradores da musica baiana, eles apontaram três nomes para colaborar: Melly, citada por Anchieta; Leo Santana, citado por Leo Guima; e Ivete Sangalo, citada por Cupertino.

Ao final do show, a interação da plateia chegou no seu auge. Sem pressa de se despedir, os fãs do grupo fluminense pediram bis e foram atendidos com uma das músicas mais aguardadas: “Queda Livre”, primeiro single oficial do trio. Ao final da música os artistas foram aplaudidos por cerca de cinco minutos, incluindo por colegas e outros artistas no local, como Jota.pê, que havia se apresentado anteriormente, e a cantora Liniker, como ouvinte.