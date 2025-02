Ozempic pode provocar perda de visão? Novo estudo responde

Alguns pacientes que fizeram uso de medicamentos para perda de peso, como Ozempic e Wegovy, desenvolveram problemas de visão. Cientistas têm analisado estes casos para tentar entender o que acontece e se há, de fato, riscos relacionados ao uso dos produtos.

Agora, um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, indica que os remédios podem causar danos ao nervo óptico. Apesar da conclusão, a própria equipe ressalta a necessidade de maiores estudos para confirmar a hipótese.

O que revelou o novo estudo?

A possível ligação entre os medicamentos e problemas de visão foi citada pela primeira vez em 2024. Na oportunidade, médicos descobriram que a classe de drogas aumentava o risco dos usuários de desenvolver neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NAION).

A partir daí, vários estudos apontaram que o uso dos remédios aumentava o risco de problemas de visão. No entanto, embora a prevalência de derrame ocular fosse muito maior naqueles que tomavam os medicamentos, não foi possível provar cientificamente que eles eram o motivo do problema.

Medicação virou queridinha de quem quer emagrecer, mas pode haver riscos (Imagem: myskin/Shutterstock)

No novo trabalho, nove pacientes apresentaram deficiências visuais mais amplas, com todas as três condições – NOION, papilite e maculopatia média aguda praracentral – afetando o nervo óptico, responsável pela transmissão de informações visuais ao cérebro.

Os pesquisadores sugeriram que a causa disso são as rápidas mudanças no açúcar no sangue que essas drogas geram no organismo. Isso descartaria sugestões anteriores de que poderia ser causado pela toxicidade do GLP-1.

Ainda não se sabe se uso dos medicamentos pode causar cegueira (Imagem: goffkein.pro/Shutterstock)

Ligação entre Ozempic e perda de visão ainda não é conclusiva

A própria equipe, entretanto, destaca que são necessários mais estudos para comprovar uma possível ligação.

Por mais que o trabalho não acabe com as discussões, ele apresenta um novo foco para eventuais futuras pesquisas.

De qualquer forma, os pesquisadores afirmaram que, por precaução, qualquer pessoa que sofra perda repentina de visão deve parar de tomar a medicação e consultar um médico imediatamente.

O novo estudo foi publicado no Journal of the American Medical Association’s Ophthalmology.

