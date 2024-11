Pablo e Fabiana Anastásio lideram ranking de artistas mais tocados em Salvador; confira lista

Já se perguntou qual o artista mais tocado em Salvador? Ou a música mais tocada? Através do Youtube Charts, o Bahia Notícias compilou as 10 músicas e artistas mais reproduzidos na plataforma em Salvador. A lista, liderada por Pablo, contém gêneros que vão desde o pagode baiano ao gospel.

Os dados compreendem os artistas e músicas mais tocadas na capital baiana entre 2 e 29 de outubro, na plataforma Youtube. O baiano Pablo lidera a lista de artistas mais escutados com quase 4.2 milhões de visualizações, seguido pela cantora gospel Fabiana Anastácio, falecida em 2020 em decorrência da COVID-19, com 3.36 milhões e Natanzinho Lima, também de arrocha, com 3. 19 milhões de visualizações.

Nas músicas, a versão da canção de Alejandro Sanz, “Corazón Partío”, lançada há dois meses pelo grupo Menos É Mais lidera o ranking com 690 mil visualizações. Em segundo lugar, o cantor de pagodão Oh Polêmico chega com seu single “Naipe Baiano”, com 579 mil visualizações, seguido por “Eu Sou Teu Pai (Ao Vivo)” da cantora gospel Valesca Mayssa, com 558 mil.

10 Artistas mais escutados de Salvador:

Pablo Fabiana Anastácio Natanzinho Lima Ludmilla Toque Dez Filipe Ret MC Cabelinho Sorriso Maroto Heitor Costa MCRyan SP

10 Músicas mais tocadas de Salvador: