Pablo Marçal adota postura light no início de debate da Globo

São Paulo — Destaque nos primeiros debates pela agressividade a ponto de levar uma cadeirada e ver um integrante de sua equipe dar um soco no marqueteiro do atual prefeito, Pablo Marçal, candidato do PRTB, adotou uma postura mais light no primeiro bloco do debate promovido pela TV Globo na noite desta quinta-feira (3/10).

Ao ser questionado por José Luiz Datena (PSDB) sobre o que faria para combater a criminalidade na cidade de São Paulo, Marçal agradeceu a pergunta e apresentou um projeto de rastreamento de celulares roubados e prometendo gerar empregos na periferia como uma solução.

Na sua vez de fazer a pergunta, Marçal, o último na ordem estabelecida pelo sorteio, questionou Guilherme Boulos (PSol) sobre como o adversário vai abrir empresas e diminuir impostos, chamando o adversário pelo primeiro nome, em vez do apelido “Boules” que criou em outro debate — o jornalista César Tralli, mediador do debate, advertiu no início que as regras acordadas pelas campanhas proíbem o uso de apelidos.

Boulos também prometeu gerar mais empregos na periferia da capital paulista.

1 de 7

Candidatos no debate da Globo

Reprodução/TV Globo

2 de 7

Pablo Marçal

Reprodução/TV Globo

3 de 7

José Luiz Datena

Reprodução/TV Globo

4 de 7

Tabata Amaral

Reprodução/TV Globo

5 de 7

Ricardo Nunes

Reprodução/TV Globo

6 de 7

Boulos

Reprodução/TV Globo

7 de 7

Candidatos no debate da Globo

Divulgação/TV Globo/Bob Paulino

O debate da Globo é o 11º e último encontro entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno, que ocorre no domingo (6/10). Participam Guilherme Boulos (PSol), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3/10), Boulos (26%), Marçal (24%) e Nunes (24%) estão tecnicamente empatados na liderança. Tabata aparece em quarto, com 11%, seguida por Datena, com 4%, e Marina Helena (Novo), com 2%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.