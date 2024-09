Pablo Marçal diz que não se encontrou com presidente Bukele em El Salvador

Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, esclareceu que não teve um encontro com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante sua recente visita ao país. Em vez disso, ele se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança, Gustavo Villatoro, para abordar questões relacionadas à segurança pública. Marçal destacou que, para implementar um modelo de segurança semelhante ao de El Salvador em São Paulo, seria imprescindível uma alteração na legislação federal. Segundo informações do governo de El Salvador, o ano de 2023 foi considerado o mais seguro da história do país, com uma média de apenas 0,4 homicídios diários. No entanto, a administração de Bukele não está isenta de controvérsias, enfrentando críticas por alegações de violações de direitos humanos em suas políticas de segurança.

Em uma entrevista, Marçal também se referiu ao apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ao seu concorrente, Ricardo Nunes. Ele não poupou críticas ao atual prefeito, chamando-o de “minion” e “banana”. Além disso, Marçal fez uma declaração contundente, afirmando que, caso vença as eleições, Nunes poderá ser preso. O candidato do PRTB ainda comentou sobre sua relação com Bolsonaro, afirmando que contribuiu para a campanha do ex-presidente nas eleições de 2022. Ele atribuiu a derrota de Bolsonaro a ciúmes de Carlos Bolsonaro, que, segundo ele, impactaram negativamente a monetização de conteúdos nas redes sociais, prejudicando a imagem do ex-presidente.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA