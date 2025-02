Pablo Marçal endossa convite do PRTB para filiação de Nikolas Ferreira

O empresário Pablo Marçal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB nas eleições de 2024, considerou como “muito positivo” o convite feito ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para se filiar à legenda. O convite foi realizado pelo presidente do partido, Leonardo Avalanche.

Nikolas Ferreira foi o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, recebendo 1,4 milhão de votos em Minas Gerais. Já Marçal conquistou 1,7 milhão de votos na disputa municipal em São Paulo no ano passado, terminando em terceiro lugar, fora do segundo turno, que foi disputado entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado Guilherme Boulos (PSOL).