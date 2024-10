Pablo Marçal recebe 1,7 milhão de votos e sinaliza candidatura ao Executivo em 2026

O empresário e influenciador digital Pablo Marçal (PRTB) alcançou uma votação expressiva na disputa pela Prefeitura de São Paulo, obtendo 1,7 milhão de votos, o equivalente a 28,14% dos votos válidos, e terminando em terceiro lugar no primeiro turno. Apesar de não avançar para o segundo turno, Marçal celebrou o resultado, destacando sua rápida ascensão na disputa.

“Para mim, foi um resultado extraordinário”, afirmou o ex-coach durante uma entrevista coletiva no domingo, dia 6. Segundo ele, sua campanha começou tardiamente, em 25 de maio, enquanto os outros candidatos já estavam mobilizados desde o ano anterior. Mesmo assim, Marçal conseguiu conquistar quase um terço do eleitorado paulistano. “Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo”, declarou, enfatizando que não se sente derrotado pela ausência no segundo turno.

Planos para 2026: Governo ou Presidência?

Durante a coletiva, Marçal anunciou que não pretende disputar novamente o cargo de prefeito de São Paulo ou qualquer cargo no Legislativo. Ele deixou claro que seus planos futuros envolvem uma candidatura ao Executivo, seja para o governo estadual ou a presidência do Brasil em 2026. “Vocês não vão me ver disputando Legislativo. Só tem dois caminhos: um governo do estado ou a Presidência do Brasil”, afirmou.

Possível apoio a Ricardo Nunes no segundo turno

Marçal também indicou a possibilidade de apoiar Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL), destacando que o eleitorado de Nunes é “exatamente do tamanho do meu”. Ele espera que suas propostas sejam consideradas pelo atual prefeito na disputa final pela prefeitura paulistana.

Nunes e Boulos no segundo turno

O segundo turno da eleição em São Paulo será disputado entre Ricardo Nunes (MDB), que recebeu 29,48% dos votos válidos, e Guilherme Boulos (PSOL), que ficou com 29,07%. Marçal, em terceiro lugar, superou Tabata Amaral (PSB), com 9,91%, e outros candidatos como José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).

