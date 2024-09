Pablo Marçal tenta se explicar após levar desmentido de Donald Trump

Candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal se complicou após ser desmentido por Donald Trump sobre uma carta que teria sido enviada pelo ex-presidente dos Estados Unidos ao ex-coach depois de levar uma cadeirada de Datena durante um debate. Marçal apresentou uma carta que, na verdade, foi enviada por uma assessora de Trump a um amigo do ex-coach, Alex Barata. O contato inicial, indica o documento, partiu da própria equipe de Marçal, que teria demonstrado interesse em fazer contribuições financeiras para a campanha de Trump.

Alem de a carta não ter sido enviada por Donald Trump, o conteúdo apresenta um tom bem diferente daquele que foi citado por Marçal na segunda-feira (23/9). Segundo o ex-coach, Trump “lamentou bastante” a cadeirada dada por Datena.

“O Trump que é um cara que sofreu também um atentado agora. Cada um na sua escala, né? O presidente dos Estados Unidos, é bala de fuzil, o Bolsonaro é faca e a prefeitura de São Paulo, que é mais baixo um pouquinho, só a cadeirada por enquanto”, disse o ex-coach.

A coluna entrou em contato com o porta-voz e conselheiro sênior na campanha de Trump à Casa Branca, Jason Miller. “O presidente Trump não enviou nenhuma carta do tipo”, afirmou Miller, categoricamente.

Marçal divulgou carta enviada por assessora de Trump pedindo doações para campanha do ex-presidente dos EUA

Carta enviada a Marçal indica que contato inicial partiu do ex-coach

Assessora de Trump fala sobre apoio de Marçal à campanha do ex-presidente

Páginas de direita compararam reações de Trump e Pablo Marçal

Marçal comparou cadeirada a atentados contra Trump e Bolsonaro

Datena dá cadeirada em Pablo Marçal durante debate da TV Cultura

Marçal publicou vídeo com máscara de oxigenação após levar cadeirada de Datena.

Médico disse que Pablo Marçal fingiu lesão

Médico alegou que gravidade do ferimento apontado por Marçal não seria condizente com classificação de risco

Reação de Pablo Marçal à cadeirada de Datena rende comparações a José Serra e a bolinha de papel.

Pablo Marçal no hospital após ser agredido por José Luiz Datena em debate da TV Cultura

Bate-boca esquentou após agressão de Datena a Marçal

Na carta divulgada por Marçal após a reportagem da coluna, a assessora de Trump Bethany Movassaghi indica que o contato inicial partiu do amigo de Marçal, Alex Barata, com o interesse em contribuir com a campanha do ex-presidente nos EUA, chegando a sugerir uma doação em dinheiro após elogios protocolares ao candidato.

“Obrigado por atrair o interesse do Sr. Pablo Marçal para apoiar o Presidente Donald Trump. Esperamos que entenda nosso raciocínio para examinar todas as apresentações, e seu trabalho na construção desse relacionamento é fundamental para que possamos aprovar essa parceria no futuro”, diz a assessora de Trump.

“Minha preocupação imediata é com o bem-estar de Pablo, especificamente com sua saúde geral. Sei que, com o apoio de aliados confiáveis como você, Pablo continuará a prosperar como líder e visionário. Nossa equipe entende que Pablo está em uma posição única para causar um impacto significativo, no Brasil e em escala global. Sua liderança e visão são ativos inestimáveis no alinhamento com os objetivos do Presidente Trump e que, juntos, eles desempenharão papéis fundamentais na reformulação do futuro – tanto para o Brasil quanto para o sucesso da campanha de reeleição do Presidente Trump. Estou confiante de que seus esforços produzirão resultados significativos e também contribuirão para o sucesso da jornada do Presidente Trump de volta ao Salão Oval. Esperamos encontrar todos vocês em um futuro próximo”, afirma.

A sequência da carta fala sobre o plano de govermo de Trump e a arrecadação de dinheiro para a campanha. “Nossa missão e esforços de campanha: Estamos numa missão para angariar 100 milhões de dólares para apoiar o Presidente Trump por meio de uma mistura de campanhas digitais e de base, todas aprimoradas por tecnologia de IA de ponta. Isto inclui bater às portas, campanhas de correio direto, publicidade agressiva na televisão e na rádio e iniciativas extensivas de envio de mensagens de texto”, diz o texto.