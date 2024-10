Pablo Marçal vota na zona sul de São Paulo 5 minutos antes do fechamento das urnas

Candidato do PRTB chegou ao Centro Educacional Brandão, Moema, quase 17h; Marçal apareceu com uma camisa com estampa da letra inicial do seu sobrenome e acenou a fotógrafos

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal



O candidato do PRTB a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, votou no Centro Educacional Brandão, em Moema, no bairro Moema, na capital paulista, na tarde deste domingo (6). Marçal chegou à escola 5 minutos antes do fechamento das urnas, que encerrou às 17h. O candidato apareceu descalço e vestindo uma camisa com estampa da letra inicial do seu sobrenome.

(em atualização)