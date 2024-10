O candidato do PRTB a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, votou em uma escola no bairro Moema, na capital paulista, nos últimos minutos antes do término do prazo para votação, neste domingo (6), que encerrou às 17h. Marçal apareceu com uma camisa com estampa da letra inicial do seu sobrenome e acenou a fotógrafos.

