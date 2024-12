Pablo Roberto desfaz mistério e vai assumir como vice-prefeito de Feira de Santana

Após manter um mistério sobre o rumo que tomaria em 2025, o vice-prefeito eleito de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), declarou nesta terça-feira (17) que vai tomar posse no novo cargo no próximo dia 1º de janeiro. Até então, Pablo Roberto, que é deputado estadual, ainda não havia decidido se deixaria a Assembleia Legislativa do Estado (AL-BA).

Segundo ele, a decisão foi tomada após dias de reflexão e análise dos cenários políticos. Ele acredita que a escolha permitirá que trabalhe ainda mais pelo desenvolvimento da cidade.

“Acredito que estar ao lado do prefeito José Ronaldo me permitirá ter um papel ativo na implementação de projetos que beneficiarão nossa comunidade. A vice-prefeitura é uma chance de unir forças e trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios que virão”, afirmou Pablo. Pablo foi eleito na chapa de José Ronaldo (União) no primeiro turno.

O mote da campanha, “Experiência e Renovação”, era uma alusão à experiência de José Ronaldo com a juventude de Pablo.