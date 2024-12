Pablo Roberto fará reunião com Zé Ronaldo antes de anúncio na quarta sobre mandato de vice

O deputado estadual e vice-prefeito eleito de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), fará uma reunião com o prefeito eleito da Princesa do Sertão, Zé Ronaldo (União), na próxima terça-feira (17) para comunicar sua decisão sobre seu mandato no município. O anúncio sobre sua possível permanência na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) será feito na quarta (18).

Em entrevista ao Bahia Notícias nesta quinta-feira (12), após realizar pesquisas com o eleitorado de Feira de Santana, Pablo Roberto deve abrir mão de sua posse como vice-prefeito da cidade e permanecer como deputado estadual.

Segundo Pablo, nos inquéritos, os eleitores responderam sobre dois cenários, escolhendo entre o mandato de vice-prefeito ou deputado estadual e, em seguida, se concordavam com a perda da cadeira na AL-BA.

O deputado afirmou que quando os eleitores respondem se ele deve ser vice ou deputado, pedem que seja vice. Mas quando pergunta se eles concordam em perder uma cadeira para Feira na Assembleia, preferem que ele fique deputado.

De acordo com informações do Bahia Notícias, Pablo aguardava a votação da “PEC de Manuel Rocha”, que prevê a liberação de deputados estaduais para assumirem cargos na gestão de grandes cidades, com mais de 500 mil habitantes, sem precisar renunciar os seus mandatos. Atualmente, essa prerrogativa é válida apenas para Salvador.

A PEC, no entanto, não avançou na AL-BA por falta de acordo entre as bancadas de oposição e do governo. A última sessão da Casa Legislativa está prevista para acontecer justamente na próxima terça.