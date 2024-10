Pablo Roberto faz retrospecto da campanha e avalia posse como vice em Feira: “Sai fortalecido”

Em uma reunião sobre a votação dos empréstimos do governo do estado, realizada nesta terça-feira (29) na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) destacou a força do seu grupo político após as eleições e comentou sobre a possível assunção do cargo de vice-prefeito de Feira de Santana, após a eleição de Zé Ronaldo (União).

“A gente sai extremamente fortalecido, todo o nosso grupo. A Feira de Santana foi uma vitória importante, em Camaçari nós conseguimos, mesmo assim, em uma eleição também bastante disputada e polarizada. Então, o saldo geral é que nós saímos fortalecidos e agora é organizar, preparar o nosso planejamento estratégico para que possamos disputar a próxima eleição de 2026 de forma muito forte e unida com todo o nosso grupo”, destaca o deputado.

Questionado sobre quando pode assumir o cargo da vice-liderança do Executivo da cidade, o deputado declarou que a pesquisa ainda considera os resultados futuros. Aguardando o resultado de pesquisas para entender a percepção da população.

“Nós estamos fazendo nesse momento uma pesquisa para consumo interno. E perguntamos também à população de Feira de Santana qual é o sentimento da cidade: se é de Pablo Roberto assumir a vice-prefeitura em Feira de Santana ou se é de Pablo Roberto renunciar ao mandato de deputado estadual. Isso é uma discussão que nós vamos fazer com o nosso grupo, ouvindo as pessoas até dezembro, para tomar uma decisão que seja melhor, que atenda melhor as expectativas do povo de Feira de Santana”, afirma o deputado.

Ainda discutindo o futuro político da cidade, o deputado destacou que o prefeito eleito está comprometido com os eleitores em cumprir os quatro anos de mandato e deve manter essas promessas, focando nesse compromisso. O deputado também demonstrou seu apoio ao prefeito eleito.

“O que eu posso falar com relação a isso é que Zé Ronaldo fez a campanha inteira assumindo o compromisso com o povo de Feira, que irá cumprir os quatro anos de mandato. Todos nós sabemos que a política é dinâmica e, em vários momentos, muitos deles são com proximidades, mas o que nós temos de concreto nesse momento é que Zé Ronaldo, todos sabem, é um homem de palavra e ele assumiu o compromisso com a cidade de Feira de Santana que irá cumprir os quatro anos de mandato”, ressaltando seu apoio ao prefeito eleito.