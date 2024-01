PAC deve priorizar obras de drenagem e encosta no RJ, diz ministro

Jader Filho comunicou que o governo investirá R$ 6,3 bilhões em obras no país para diminuir os efeitos das chuvas

O ministro das Cidades, Jader Filho Sérgio Lima/Poder360 – 16.fev.2023

PODER360 15.jan.2024 (segunda-feira) – 9h25



O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou no domingo (15.jan.2024) que o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) deve priorizar obras de drenagem e encosta no Rio de Janeiro. Ao todo, o governo destinará R$ 4,8 bilhões para obras de drenagem e R$ 1,5 bilhão para encostas no país.

“Nossas ações são preventivas. Ao longo do ano, fizemos diversas ações. Especificamente no Rio de Janeiro, para a área de prevenção, foram liberados mais de R$ 330 milhões”, disse Jader em entrevista à GloboNews.

No fim de semana, chuvas fortes deixaram ao menos 11 pessoas mortas no Grande Rio. As chuvas causaram bolsões d’água, alagamentos e quedas de árvores. Os bombeiros atenderam cerca de 230 ocorrências relacionadas aos temporais, com salvamentos de vítimas, suporte em inundações, desabamentos e deslizamentos.

