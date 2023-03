Pacheco discute tramitação das MPs e taxa de juros em reunião com Lula

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (28/3). No Palácio da Alvorada, a discussão tratou da necessidade de destravar a tramitação das medidas provisórias.

No encontro, que durou mais de duas horas, o presidente do Senado afirmou estar “trabalhando no encaminhamento da busca de um consenso”. “Também ressaltei ao presidente Lula que daremos celeridade devida ao arcabouço fiscal”, disse.

Atualmente, há um impasse no Congresso sobre o rito das MPs. De um lado, a Câmara quer que continue manter o modelo adotado na pandemia: sem comissão mista e com a tramitação começando pela Câmara. Do outro, o Senado quer o modelo que está na Constituição: MPs sendo votada antes pelas comissões mistas.

Taxa de juros e arcabouçoLula e Pacheco ainda discutiram a taxa de juros no Brasil e arcabouço fiscal. Segundo o presidente do Senado, a Casa dará a “celeridade devida ao arcabouço fiscal”

“Houve o reconhecimento mútuo de que a taxa de juros no Brasil está muito alta e afirmei ao presidente a importância de encontrarmos caminhos sustentáveis para a redução da taxa o mais rápido possível”, afirmou Pacheco, que também falou sobre regulação das redes sociais.

“Outro ponto da conversa foi em relação à regulação das redes sociais e de plataformas da internet, tema que será discutido pelo Congresso e que precisará do apoio do governo”, ressaltou.