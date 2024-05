Pacheco diz que oposição saiu “mais vitoriosa” na análise dos vetos

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira (29/5) que a oposição saiu “mais vitoriosa” na sessão do Congresso que analisou vetos presidenciais na terça-feira (28/5). O congressista declarou que isso não demonstra um “enfraquecimento” do governo Lula porque cada sessão tem uma realidade diferente.

“Nessa sessão do Congresso Nacional acabou que a oposição angariou maioria em relação a determinados temas e acabou saindo vitoriosa nessas discussões, mas a cada sessão tem uma realidade, a cada tema há uma realidade, isso não necessariamente demonstra um enfraquecimento do governo, o que pode haver é um enfraquecimento da tese debatida sobre aquele veto”, declarou o presidente do Senado a jornalistas.

Pacheco também defendeu que a gestão petista organize da melhor forma possível sua base de apoio tanto na Câmara quanto no Senado.

“Não vejo nada de anormal no que aconteceu nessa sessão do Congresso. Mas é muito importante, tanto quanto a oposição puder se organizar, isso é muito importante para a democracia, que o governo também se organize da melhor forma possível com a sua base de apoio na Câmara dos Deputados e no Senado”, argumentou.

Sequência de derrotas nos vetos O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colecionou derrotas na terça-feira (28/5) na sessão de vetos do Congresso, em uma demonstração de fragilidade na construção de uma base aliada no Legislativo. Em uma das frentes negativas para o governo, deputados e senadores derrubaram trecho do projeto de lei nº 2.253, de 2022, conhecido como “Lei das Saidinhas”, que autorizava detentos a deixar temporariamente os presídios para convívio familiar.

Na mesma sessão do Congresso que derrubou o veto sobre as saidinhas, os parlamentares também mantiveram o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Lei de Segurança Nacional sobre o trecho que tratava da criminalização da comunicação enganosa em massa, ou seja, a divulgação de notícias falsas.

O Planalto tentou articular pela derrubada, mas recebeu uma derrota acachapante: 319 deputados votaram para manter o veto de Bolsonaro.

Jaques: Lula quer “melhorar articulação” O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta quarta-feira (25) que o presidente quer melhorar a articulação política com o Congresso depois das derrotas da gestão petista no Legislativo.

“Acabei de sair da sala dele [Lula], ele está absolutamente tranquilo. Ele tem 78 (anos), já apanhou, já comemorou, já chorou, já riu, então não assusta isso aí. O balanço é que a gente precisa melhorar a nossa organização nesse processo governo e Legislativo. Vai envolver uma sistemática de conversa mais próxima”, declarou o senador a jornalistas.

Mais cedo, o líder do governo havia se reunido com o presidente Lula.