Pacheco e Lira devem acompanhar Lula em viagem ao RS na 4ª feira

Congressistas foram convidados para participar do anúncio de novas medidas de ajuda ao Estado; a comitiva deve ter chefes dos Três Poderes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reunido com os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para tratar da situação no Rio Grande do Sul Sérgio Lima/Poder360 – 06.mai.2024

Maria Laura Giuliani Fabricio Julião 14.mai.2024 (terça-feira) – 20h23



Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), devem acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na viagem ao Rio Grande do Sul na 4ª feira (15.mai.2024), em que o governo fará o anúncio de novas medidas para ajudar o Estado.

Lira afirmou nesta 3ª feira (14.mai) a jornalistas que pretende antecipar as reuniões que havia marcado sobre a regulamentação da tributária e outros projetos. Já a assessoria de Pacheco disse a este jornal digital que ele deve ir à viagem. Um representante do STF (Supremo Tribunal Federal) também deve comparecer.

“Ele [Lula] fez esse convite, tanto a mim como ao presidente [do Senado] Pacheco. Na mesma tese de que todos os poderes irem ao Rio Grande do Sul amanhã, para, de lá, fazermos o anúncio das medidas que o governo federal pretende elencar amanhã no Estado”, afirmou Lira.

A Câmara e o Senado têm matérias voltadas à assistência ao povo gaúcho pendentes de análise. Por isso, os congressistas devem alterar os compromissos para conseguirem ir ao Estado e ainda assim seguir com as sessões previstas nas 2 Casas.

“Estou vendo se antecipo todas as reuniões que eu tenho do dia de amanhã para ontem, em cima de reforma tributária, projetos que estão tramitando aqui na Casa que ficaram para essa semana, para ver se nós conseguimos ir amanhã e voltar. Uma ida ao RS, se nós não deixarmos essa pauta organizada, poderemos deixar essa semana com dificuldade”, afirmou o presidente da Câmara.

As declarações de Lira foram realizadas depois da reunião de Lula com integrantes dos Três Poderes no Palácio do Planalto.

A expectativa é de que o PLP (Projeto de Lei Complementar) que suspende por 3 anos a dívida do Rio Grande do Sul seja votado ainda nesta 3ª feira (14.mai) na Câmara. O relator deve ser o deputado Afonso Motta (PDT-RS), segundo Lira.

O presidente Lula anunciou a proposta na 2ª feira (12.mai). O impacto fiscal para o Tesouro Nacional é de R$ 23 bilhões.

O PLP foi protocolado no sistema da Câmara nesta 3ª feira (14.mai), às 14h33.

VIAGEM AO RS Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, Lula deve anunciar na viagem uma “autoridade federal” para coordenar e lidar com a crise causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Subiu para 149 o número de pessoas mortas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, segundo o balanço da Defesa Civil divulgado nesta 3ª feira (14.mai.2024). O Estado tem 79.494 pessoas em abrigos.