Pacheco pede celeridade em investigação sobre queda de avião

Rodrigo Pacheco disse que recebeu a notícia da queda do avião em Vinhedo (SP) com "muito pesar"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou a queda de um avião que matou 62 pessoas em Vinhedo (SP) nesta 6ª feira (9.ago.2024). Pediu, também, celeridade na identificação das causas do acidente.

“Com muito pesar, presto minha solidariedade aos familiares e amigos dos passageiros e da tripulação da aeronave que caiu, nesta sexta-feira, em Vinhedo, no estado de São Paulo. Que as causas do acidente sejam identificadas com celeridade, e que os familiares recebam todas as informações necessárias neste momento difícil para todos”, afirmou o senador em nota divulgada.

Um avião da VoePass (antiga Passaredo) com 62 pessoas a bordo (4 tripulantes e 58 passageiros) caiu nesta 6ª feira (9.ago.2024) em Vinhedo, no interior de São Paulo. Não há sobreviventes.

O avião, um ATR-72, havia decolado de Cascavel, no Paraná, e tinha o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de SP, como destino. A Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana de Vinhedo informou ao Poder360 que o voo 2283 caiu na área de um condomínio chamado Recanto Florido, no bairro de Capela.

Políticos lamentam O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava em um evento em Itajaí (SC). Ele interrompeu o discurso para informar os presentes sobre o acidente e pedir 1 minuto de silêncio pelas vítimas: “Parece que todos morreram” –assista (1min28s).

Os governadores de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do PR, Ratinho Jr. (PSD), estão a caminho de Vinhedo. Os 2 estavam no Espírito Santo para um encontro do Cosud (Consórcio dos Estados do Sul e do Sudeste).

Tarcísio afirmou que será montado um “gabinete de crise”, com os governos federal e estadual, e com a FAB (Força Aérea Brasileira).

Contatos da VoePass Logo depois do acidente, o site da companhia aérea saiu do ar. Minutos depois, voltou com uma lista de contatos para familiares de envolvidos no acidente. A VoePass também informou um número de telefone sem cobrança para informações aos passageiros, familiares das vítimas e funcionários: 0800 941 9712.

