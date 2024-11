Pacheco pede sessão no Senado para debater textos do papa Francisco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quer realizar uma sessão de debates temáticos na Casa sobre três documentos escritos pelo papa Francisco que tratam de meio ambiente e justiça social.

O pedido foi protocolado na semana passada e visa debater duas encíclicas — “Laudato Si” (louvado seja, em latim) e “Fratelli Tutti” (todos irmãos, em italiano) — e uma exortação apostólica, “Laudato Deum” (do latim, louvar a Deus).

Tanto as encíclicas quanto as exortações apostólicas são documentos que só papas podem emitir para a comunidade católica.

As encíclicas são mais solenes, sendo cartas do papa para a comunidade de bispos católicos, abordando temas sociais ou disciplinares. Já as exortações, menos solenes, tratam de ensinamentos gerais.

Os três textos papais citados por Pacheco “conversam” entre si. “Laudato Si” e a exortação apostólica “Laudato Deum” falam sobre a convergência entre a fé católica e a conservação ambiental.

Já a “Fratelli Tutti”, considerado por especialistas uma espécie de “continuação” da “Laudato Si”, fala, de modo geral, da dignidade humana e da necessidade de fraternidade e amizade social entre os homens.