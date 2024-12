Paciente custodiado foge de hospital em Alagoinhas utilizando corda de lençóis

Um homem que estava sendo custodiado pela Polícia Militar no Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, utilizou uma corda improvisada com lençóis para fugir da unidade de saúde, na noite desta quarta-feira (25). O suspeito, que não teve a identidade revelada, teria fugido pela janela do quarto em que era mantido para se recuperar de uma fratura.

O homem ainda não foi encontrado. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que não há informações de como o suspeito deu entrada na unidade de saúde, duas semanas antes da fuga. Não há mais detalhes sobre o crime pelo qual o homem era acusado.

“Suspeito de roubo, o homem teria usado uma corda feita com lençóis para fugir pela janela do quarto depois de quebrar o leito onde se encontrava. Ele levou consigo duas algemas. Diligências e investigações são realizadas na tentativa de recapturar o fugitivo e entender as circunstâncias da fuga”, escreveu o órgão.

A Polícia Militar, que era responsável pela prisão do suspeito, alegou que já nesta quinta-feira (26), “Rondas foram efetuadas em toda a região, mas o homem não foi encontrado até o momento”, aponta.