Paciente relata atendimento na unidade do Lacen em Teixeira de Freitas

Unidade regional do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/BA) de Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

“Passei no posto de saúde e fiz a solicitação de exames. Já vim outras vezes e sempre sou muito bem atendido”, disse João Carlos Neto, paciente atendido no Laboratório Municipal de Referência Regional de Teixeira de Freitas (LMRR). A unidade é a sede regional bipartite do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/BA), sendo popularmente conhecido como Lacen Teixeira de Freitas.

Com aproximadamente 150 pessoas atendidas diariamente a partir de marcação de exames na Regulação, o LMRR realiza tanto exames de rotina (glicose, lipidograma, ureia e creatinina, por exemplo) e de agravo à saúde pública (hormônio, virologia, painel viral, covid, entre outros).

Unidade regional do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/BA) de Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

A unidade possui uma equipe multiprofissional capacitada para a realização dos serviços, além de equipamentos modernos e especializados. O Cobas Pro E 801, por exemplo, é usado para análises de imunologia e detecção de doenças como HIV e hepatites virais, enquanto o Cobas Integra 400 Plus realiza exames de rotina testando substratos totais, incluindo colesterol, glicose e ureia.

Informações sobre o atendimento

Endereço: Avenida Euclides da Cunha, número 110, bairro Nova Teixeira

Horário: Das 6h às 16h (unidade não fecha no horário de almoço)

Entrega de resultados: A partir das 11h

Entrega de amostra de urina e parasitológico de fezes: Até às 8h30

Realização de PPD (exame para identificação de tuberculose): Segunda, terça e sexta pela manhã

Coleta de linfa e entrega de escarro: Segunda a sexta pela manhã

Telefone: 3291-7514

Unidade regional do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/BA) de Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

