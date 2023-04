Paciente tem perna amputada por erro médico durante cirurgia em Alagoas

Últimas notícias Fábia Oliveira

Ex-Rouge, Fantine Tho, avalia Aline Wirley no BBB23: “Irritava”Ex-companheira da artista no grupo sucesso nos anos 2000 revelou o que tem achado do desempenho da sister no reality show da Globo

Ciência & Tecnologia

SpaceX diz ter acionado comando para explodir foguete após lançamentoPrimeiro voo de teste da SpaceX, empresa de Elon Musk, aconteceu nessa quinta (20/4). Bilionário prevê nova decolagem nos próximo meses

Brasil

Após explosão, homem é indiciado por tentativas de homicídio e extorsãoCaso aconteceu em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul. Homem responsável pela explosão em supermercado pode pegar 50 anos de prisão

Fábia Oliveira

Famosos se recusam a pagar por selo azul no Twitter e detonam Elon MuskComo prometido, o dono da rede social retirou o selo verificado das contas que não pagaram pelo serviço chamado “Twitter Blue”

Brasil

Paciente tem perna amputada por erro médico durante cirurgia em AlagoasDe acordo com a unidade de saúde, toda a equipe médica envolvida na cirurgia foi afastada para que o caso seja apurado