Pacote às grandes empresas do RS sai na 4ª feira, diz Lula

Presidente não detalhou qual o valor das medidas; Haddad afirma que será “linha de crédito bem barata” para repor equipamentos

O governo já havia anunciado medidas de ajuda a empresas, especialmente aos pequenos empreendedores; na imagem, Lula (esq.) e Haddad (dir.) Sérgio Lima/Poder360 – 09.mai.2024

Gabriel Benevides 28.mai.2024 (terça-feira) – 21h51



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que as medidas de crédito para ajudar as grandes empresas do Rio Grande do Sul serão anunciadas na 4ª feira (29.mai.2024). Não detalhou qual o valor do pacote.

“Agora há pouco nós aprovamos, para anunciar amanhã, o maior pacote de enfrentamento aos desastres climáticos para atender as pessoas do Rio Grande do Sul”, escreveu em seu perfil do X (ex- Twitter).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que o anúncio seria feito na 4ª feira (29.mai). Ele disse a jornalistas que o horário depende da Casa Civil. Também não quis mencionar valores. Falou só em “recursos relevantes”.

“É uma linha de crédito bem barata para reposição de máquinas e equipamentos com garantia, mas a um juro muito baixo para garantir que o Rio Grande do Sul possa restabelecer, sobretudo, o seu parque industrial”, disse.

O governo já havia anunciado medidas de ajuda a empresas, especialmente aos pequenos empreendedores. A maioria das ações envolve prazos mais flexíveis e taxas mais baratas para o pagamento de tributos.

Mas os impostos terão que ser pagos futuramente independentemente de a situação econômica na região não normalizar nos próximos meses. Os governos também não explicam como as pessoas que terão seus negócios fechados por 1 ou 2 meses conseguirão pagar todas as parcelas que estão sendo adiadas.

Especialistas dizem que as ações voltadas às empresas são insuficientes e têm dificuldade para chegar efetivamente ao Estado.