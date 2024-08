Padilha declara que governo quer garantia de que votação da reforma tributária será concluída este ano

‘Vamos acompanhar o debate no Senado, o tempo de urgência começou a contar agora, não está nem perto de encerrar o tempo da urgência’, disse o ministro das Relações Institucionais no Senado

Jonas Pereira/Agência Senado

Alexandre Padilha concede entrevista após reunião com os líderes do governo no Senado e no Congresso



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira (20), que o governo quer uma garantia de que a votação da regulamentação da reforma tributária será concluída este ano. O Senado ainda espera que o Palácio do Planalto retire a urgência do primeiro projeto. “Vamos acompanhar o debate no Senado, o tempo de urgência começou a contar agora, não está nem perto de encerrar o tempo da urgência. O que a gente quer é a garantia das condições para que se conclua este ano a regulamentação da reforma tributária”, afirmou Padilha, em entrevista coletiva no Senado.

A urgência constitucional, prerrogativa do presidente da República para fazer com que o Congresso priorize projetos, dá um prazo de 45 dias para que cada Casa vote um determinado texto legislativo. Depois desse período, a pauta do plenário fica travada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, contudo, que não há condições de se votar o projeto antes das eleições municipais.

Para que a análise seja feita somente a partir de novembro, a urgência precisa ser retirada pelo governo, o que desagrada ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “Para o governo, a prioridade absoluta é garantirmos que se conclua a votação da regulamentação da tributária neste ano”, reforçou Padilha.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira