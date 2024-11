Padre é afastado após vazamento de fotos íntimas com outros homens

A Diocese de Catanduva, no interior de São Paulo, anunciou o afastamento do padre Fabio Marsaro de Paula, de 52 anos, após o vazamento de fotos íntimas do sacerdote, que geraram grande repercussão na comunidade católica.

As imagens, que circulam na internet, mostram o padre em situações comprometedoras com outros homens, incluindo registros em que aparecem as genitálias e uma foto em que o padre segura uma cerveja. Fabio atuava na Paróquia Imaculada Conceição, localizada em Palmares Paulista.

O bispo Dom José Benedito Cardoso divulgou uma nota oficial para comunicar o afastamento de Padre Fabio e solicitou orações por ele e por toda a diocese. Embora a nota não cite diretamente o motivo do afastamento, a Diocese de Catanduva confirmou que está ciente das imagens que vieram a público e que a decisão foi tomada após consulta ao conselho de presbíteros.

Desde o início da repercussão, os perfis do padre nas redes sociais foram desativados, evitando o contato direto com o público e a imprensa. A comunidade religiosa local manifestou surpresa e indignação com o vazamento, enquanto líderes da diocese reiteraram que a medida foi uma decisão cuidadosa, buscando preservar a integridade da instituição e da fé dos fiéis.

A Diocese de Catanduva ainda não anunciou quem substituirá o padre Fabio na paróquia, mas informou que o caso será acompanhado com discrição e respeito à comunidade afetada.

