Padre Marcelo Rossi alerta sobre a depressão, mostrando imagens de antes e depois

Neste domingo (2), o padre Marcelo Rossi publicou fotos que ilustram sua recuperação de um episódio de depressão em 2016. A comparação entre uma imagem do período crítico da doença e outra tirada no sábado (1º) mostra a evolução de seu estado de saúde.

“Amados, depressão não é frescura, mas tem cura, glória a Deus. Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial”, escreveu o padre. “Tem coisas que tem que ver para crer”.

Com seus 1,95 m de altura, Marcelo Rossi chegou a pesar apenas 60 kg no auge de sua doença. Seu relato comovente destacou a crucial importância dos cuidados com a saúde mental e o equilíbrio entre corpo e espírito.

Comentários de internautas revelaram experiências pessoais com a depressão, sublinhando a importância do apoio e da compreensão.

“Estou passando por uma depressão, já estive no fundo do poço, mas as terapias e os remédios me ajudaram bastante. Claro, em primeiro lugar Deus sempre!”, escreveu um seguidor.

