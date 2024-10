Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida é celebrada por devotos em santuário de Salvador neste sábado

“E hoje, apesar da simplicidade dela de ter aparecido, por isso se chama Nossa Senhora Aparecida, pois ela apareceu no Rio Paraíba, no meio de tanta simplicidade e humildade, ela realiza por sua intercessão, graças grandiosas. E isso tem feito que, na humildade, Deus se manifeste na vida das pessoas e aí as pessoas reconhecem realmente Nossa Senhora como a humilde serva do Senhor, mas a graça de Deus, a manifestação de Deus, se dá exatamente na humildade.

“A gente tem muitas devoções já bem tradicionais como o Senhor do Bonfim, Conceição da Praia, agora a gente tem a santa brasileira, Santa Dulce dos pobres. E o santuário de Nossa Senhora Aparecida, que nasceu como paróquia no ano 2000, nasceu assim de maneira bem simples, até o bairro mesmo do Imbuí, era um bairro bem simples há 30 anos. Então, quando nasce como uma capela, as pessoas já tiveram esse carinho e essa devoção à Aparecida foi crescendo. O bairro do Imbuí foi se desenvolvendo, as pessoas foram vendo o trabalho dos padres eudistas, o santuário também se desenvolveu, que acompanhou o crescimento do bairro, e as pessoas viram que a Padroeira do Brasil tinha um local que as pessoas, os católicos podem venerar. Os baianos viram que, além de todos os outros santos que tem de veneração, Nossa Senhora, o Santuário, que é bem novo e vai completar 25 anos no próximo ano, cresceu e virou mais um local de devoção e de peregrinação para o povo de Salvador e da Bahia”, apontou o padre.

“As histórias mais bonitas e mais marcantes são as curas que as pessoas têm recebido, principalmente de câncer. Tive um relato aqui de uma paroquiana que chegou para agradecer exatamente a cura que recebeu. Ela recebeu o laudo de que não tinha mais o câncer e veio agradecer a Nossa Senhora Aparecida. Então, a maioria dos relatos são realmente de milagres assim, extraordinários, de pessoas que foram desenganadas pelos médicos, que os exames mostravam que não tinha como a pessoa ficar curada naquele momento, e de repente Nossa Senhora transforma a vida da pessoa. E de lá para cá, Nossa Senhora vem alterando, por sua intercessão, muitos milagres na vida das pessoas. Então, esses testemunhos, esses milagres aqui também, eu gostaria de enfatizar”, celebrou padre Clériston.

“Neste dia 12 de outubro a gente recebe em torno de vinte a vinte e cinco mil pessoas aqui no Santuário durante o dia todo. Recebemos o dobro do número de pessoas e nas missas durante o dia o dia todo, a gente tem visitação de fiéis. Com a procissão que acontece sempre todos os anos, a gente reúne todas as pessoas que já vieram para as missas. Este ano teremos uma novidade que é a missa campal após a procissão”, contou Oliveira.

Devotos e fiéis de diferentes idades celebram neste sábado (12), o dia de Nossa Senhora Aparecida. A santa que é a padroeira do Brasil recebe em Salvador uma conotação especial durante os festejos. Isso porque a devoção a ela é feita em um santuário da capital baiana, no bairro do Imbuí, onde seguidores saem de diferentes localidades da cidade para deixar seus pedidos e orações.

“Ela [Nossa Senhora] surge em um contexto exatamente de simplicidade com pescadores, em um contexto difícil que as pessoas estavam passando, de opressão, de pobreza. Em meio a tantas dificuldades que as pessoas estavam enfrentando, os pescadores encontraram a imagem dela e aí nasce a revolução pois no meio de simplicidade e pobreza ela começa a realizar muitos milagres e milagres […] Então isso faz com que Nossa Senhora seja reconhecida como uma padroeira do Brasil, aquela que sempre está trazendo o seu filho Jesus para ajudar as pessoas”, concluiu.

O jovem Pedro Galvão, um dos fiéis da santa aparecida, também comentou sobre sua devoção e caminhada desde a infância.

“Minha relação com Nossa Senhora Aparecida começou desde que eu me entendo por gente. Eu nasci aqui no bairro do Imbuí e meus pais sempre frequentavam a igreja. […] Sempre tive essa relação muito próxima com Nossa Senhora. Meus pais são devotos, são servos da igreja. Eles sempre participam de várias pastorais e organizações. Então sempre tive essa relação muito íntima devido à minha família. Posso dizer que minha relação com Nossa Senhora tem se estreitado nos últimos anos, devido ao movimento jovem que tem surgido na igreja.

É um movimento que já existe há bastante tempo, é claro. Mas nunca tinha sido tocado como nos últimos anos. […] E ter participado dos movimentos jovens, de ter conhecido os outros jovens na igreja, tem me ajudado a estreitar essa relação com Nossa Senhora. Ela está sempre presente em tudo na minha vida e eu sou extremamente grato a tudo que ela intercede por nós”, explicou Galvão.

“Eu digo que atualmente a Nossa Senhora é o meu consolo, é o meu momento de desligar do mundo, de conversar com ela e eu sinto que ela intercede em tudo na minha vida. Meus pais me ensinaram, me deram como educação, que tem muito a ver com a Nossa Senhora mesmo, que é essa relação do amor, da entrega, do amor ao próximo, dessa coisa maternal mesmo, de mãe. Acho que é isso que me faz ser um seguidor dela hoje em dia”, completou.

Ao longo de todo o dia, inúmeros entusiastas de Nossa Senhora Aparecida foram até o santuário e participaram de missas às 6h30, 9h30, 12h e às 15h. Agora pela tarde uma procissão vai percorrer a Praça do Imbuí na Avenida Jorge Amado e as celebrações se encerram às 18h com uma missa campal presidida pelo bispo auxiliar de Salvador, Dom Marco Eugênio.