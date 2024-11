Pagamento do 13º salário deve movimentar mais de R$ 300 bilhões

O pagamento do 13º salário é um evento anual que promete injetar aproximadamente R$ 321 bilhões na economia brasileira, representando cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Este montante beneficiará cerca de 92,2 milhões de brasileiros, conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). O rendimento médio por beneficiário está estimado em mais de R$ 3 mil. Entre os beneficiados, 56,9 milhões são trabalhadores do mercado formal, o que representa 61,7% do total. A análise setorial indica que a maior parte do valor será destinada ao setor de serviços, incluindo a administração pública, que receberá cerca de 64,4% do total. Empregados da indústria e do comércio receberão 17% e 13% do montante, respectivamente.

Publicado por Luisa Cardoso