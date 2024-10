A Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) da Penha, liderada pelo pastor Silas Malafaia, voltou a atrasar o pagamento dos salários de seus funcionários. Além dos vencimentos, o ticket de alimentação e as passagens também estão em atraso, causando preocupação entre os colaboradores.

Essa não é a primeira vez que a igreja enfrenta problemas relacionados a pagamentos, gerando desconforto e insatisfação entre a equipe. Até o momento, a liderança da igreja não se pronunciou oficialmente sobre a situação.

Os funcionários aguardam uma solução rápida para que suas pendências sejam regularizadas.

The post Pague meu dinheiro: ADVEC Penha volta a atrasar salários de funcionários appeared first on Fuxico Gospel.