Pai de 2 adolescentes: quem é 62ª vítima da queda do avião da VoePass

São Paulo — O representante comercial Constantino Thé Maia é a 62ª vítima do acidente ocorrido na tarde dessa sexta-feira (9/9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada por nota pela companhia VoePass. O voo tinha 58 passageiros e 4 tripulantes. Constantino era casado e pai de dois filhos adolescentes.

O nome de Constantino não estava na lista de passageiros embarcados por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados. No entanto, a presença da vítima no avião da VoePass já havia sido informada pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, na noite de sexta. Constantino é de Natal, capital do RN.

Veja quem são outras vítimas:

1 de 9

O piloto Danilo Santos Romano

Reprodução

2 de 9

Edilson Hobold, 52 anos, árbitro internacional (FIJA) de judô, está entre as vítimas fatais da queda do avião da Voepass Linhas Aéreas, em Vinhedo (SP)

Reprodução/Redes Sociais

3 de 9

Casal morreu em acidente aéreo na cidade de Vinhedo

Reprodução/Redes sociais

4 de 9

Professor morto em acidente aéreo completaria 48 anos em dois dias

Reprodução/ Redes Sociais

6 de 9

Vítima registrou momento de embarque em avião que caiu em Vinhedo

Reprodução/ Redes Sociais

7 de 9

Maria Auxiliadora era conhecida como Dora e trabalhou a vida toda na Apae de Guaratinguetá. Ela também atuava como ministra da Eucaristia na Igreja São Pedro. José Cloves era fotógrafo

Reprodução/Redes Sociais

9 de 9

Ex-goleiro de futsal e esposa fisioterapeuta estavam entre as vítimas fatais de acidente aéreo

Reprodução/ Redes Sociais

A companhia aérea afirmou que está prestando atendimento e oferecendo suporte à família de Constantino, que já recebe todo apoio para seu deslocamento até São Paulo.

Identificação de corpos Até a manhã deste sábado (10/8), 21 corpos haviam sido retirados dos destroços do avião e encaminhados ao Instituto Médico Legal Central de São Paulo. Os familiares das vítimas já começaram a fornecer material genético que irá ajudar na identificação dos corpos. Cerca de 200 profissionais passaram a madrugada trabalhando na perícia do acidente e na remoção dos corpos das vítimas. Segundo Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, 12 corpos já foram transportados para o Instituto Médico Legal em São. Dois destes corpos foram identificados, mas não tiveram seus nomes divulgados.

Queda de avião em Vinhedo A queda foi registrada em vídeo por diferentes ângulos. Nas imagens, é possível ver o avião descendo em parafuso até se chocar com o solo, dentro de um condomínio no bairro Capela. Após a colisão, a aeronave explodiu e provocou um incêndio.

Assista:

Entre as vítimas, estão 57 passageiros e quatro tripulantes. Segundo o Governo de São Paulo, os corpos devem ser encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, cidade vizinha. É possível que IMLs de outros municípios também sejam utilizados.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (9/8), em Vinhedo (SP).

Investigadores do órgão e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

A VoePass disponibilizou o telefone 0800 9419712 durante 24 horas para prestar informações a passageiros, familiares e colaboradores.