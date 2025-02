Pai de Ana Clara Lima está vivendo affair com ex-confinada do BBB25

Paula Oliveira, pré-confinada do BBB25, está vivendo um affair com Ayrton Lima, pai de Ana Clara. A jornalista concorreu na votação popular com a filha, Nicole, para a vaga no reality da TV Globo, conquistada por Joselma e Guilherme. “Nos conhecendo”, disse.

“Já criamos expectativas, é inevitável. Ele tem um estilo de vida muito parecido com o meu, vai dar match”, falou.

Os dois se conheceram pela internet e estão mantendo uma relação on-line. Segundo Paula, depois dela surgir na atração, passou a trocar mensagens o Papito, como ele é chamado carinhosamente.

Encontro marcado

Em breve, eles vão se encontrar em São José dos Campos, lugar em que a moça vive. “É o presente que o reality me deu, nos falamos todos os dias. Nos aproximamos muito, em tão pouco tempo”, ressaltou.

Paula completou: “Rolou uma conexão surreal e imediata. Ele é muito divertido, conversa sobre tudo, é super gentil… só elogios. Estamos envolvidos.”

Ayrton foi quem tomou iniciativa

Oliveira explicou que foi Ayrton quem tomou a iniciativa de procurá-la. A aproximação aconteceu através de mensagens de apoio por não ter sido escolhida para esta edição do Big Brother Brasil.

1 de 5 Paula Oliveira com a filha, Nicole, em disputa para entrar no BBB25 Reprodução/BBB 2 de 5 Paula é jornalista Reprodução 3 de 5 O pai de Ana Clara foi quem procurou Paula Reprodução/Instagram 4 de 5 Ela e Ayrton estão mantendo um romance on-line Reprodução 5 de 5 Em 2018, Ayrton participou do BBB ao lado de Ana Clara Reprodução/Instagram

“Estamos nos permitindo viver uma relação nova. O Ayrton me mostrou um lado diferente do que conhecia da TV. Me encantei”, confessou a comunicadora.

Pai de Ana Clara é ex-BBB

Uma curiosidade é que, para quem não lembra, Ayrton é ex-BBB. Em 2018, ele entrou na casa com a filha, a esposa Eva e o sobrinho. No entanto, anos depois de integrar o elenco da atração, se separou da mulher e seguiu, até então, solteiro.