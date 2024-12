Pai de Felipe Andreoli descobre filho fora do casamento: “Choque”

Um dos apresentadores mais polêmicos e conhecido por não ter ‘papas na língua’, Luiz Andreoli, pai de Felipe Andreoli descobriu este ano que teve um filho fora do casamento.

Durante uma entrevista ao canal de Lisa Gomes, no YouTube, o jornalista contou detalhes do que aconteceu e revelou que recebeu a notícia através das redes sociais.

“Soube esse ano, eu não sabia mesmo, morreu. Eu fiquei em choque porque nunca imaginei isso. Ela entrou (na internet) um dia e contou pra mim que perdeu durante a gravidez”, detalhou.

O comunicador, que já teve passagens pela Band, TV Globo, Record e RedeTV!, explicou que a gestação perdida foi fruto de uma relação extraconjugal.

“Eu estava na Bandeirantes, mas era uma história muito louca. Eu estava casado e não sabia que ela estava grávida, ela sumiu e fui saber outro dia”, recordou.

Ainda no bate-papo, Luiz Andreoli lembrou que já tinha sofrido com a perda de um outro filho: “Eu perdi mais um quando estava casado do terceiro casamento, teve problemas durante a gravidez, tive três e agora quatro com a Daiane (atual esposa)”, relatou.

Luiz Andreoli não esconde que viveu momentos intensos durante sua trajetória na televisão: “Eu fazia muita coisa, eu nem posso contar as coisas que eu fazia, hoje eu tremo só de pensar. Tinha uma menina no Show do Esporte que toda hora passava por mim e falava: ‘Quando que você vai me levar no motel?’, uma menina de 19, 20 anos”, comentou, antes de completar:

“Um dia eu estava apresentando o programa e ela mandando recadinhos e tirando onda comigo. Mandei um recado pelo contrarregra… ‘Diz pra essa menina me esperar lá fora’. A Band tinha uns intervalos enormes, de 15 minutos. Eu saí com ela, entrei numa sala, fiquei com ela e depois voltei. Transei com ela dentro de uma sala”, revelou o apresentador.

No fim, ele assumiu: “Eu adorava namorar, no começo da minha carreira eu dormia e saía, as vezes acordava e não sabia onde eu estava. Uma vez eu acordei naquele hotel Renaissance, numa suíte presidencial com uma mulher que eu não conhecia, era uma baita empresária, e eu tinha que apresentar o jornal, eu apresentava o esporte”, relatou.

Afastamento do filho

Luiz Andreoli, pai de Felipe Andreoli, desabafou sobre o distanciamento do filho. Em entrevista ao canal da Lisa Gomes, o veterano não poupou palavras ao falar da postura do marido de Rafa Brites.

“Não existe mais esse negócio de pai e filho, grudados como tinha na minha época. Eu ligava todo dia pro meu pai, eu adorava meu pai. Há um distanciamento e eu vejo isso na minha família, como eu vejo de muita gente”, disse ele.

Luiz Andreoli desabafou: “As pessoas acham que eu vejo Felipe sempre, meus netos, não vejo. É muito difícil manter o relacionamento, o cara casa, a mulher do cara pensa diferente, é tudo muito complicado. Eu vejo isso em várias famílias, não só na minha não”.

Lisa Gomes questionou se houve algum desentendimento entre eles e há quanto tempo pai e filho não se veem.

“Um tempinho, 1 ano, mais ou menos isso, não existe briga. Eu não brigo com ninguém, as pessoas discutem comigo, cada um têm o jeito de ser, muita gente cobra pai, filho. Eu sempre acho que você tem que relevar coisas mais importantes e diminuir as piores, eu quero muito bem a ele”, ponderou.

O pai de Felipe Andreoli ainda revelou sentir falta do filho. “Lógico, todo mundo sente, acho que ele também, mas não sei, vamos nos encontrar. É um distanciamento, vai passando, ele tem a vida dele, não para, eu também não. Mas as coisas tem que acontecer naturalmente. No meu aniversário [em março] a gente se encontrou, foi todo mundo jantar”, lembrou ele.

Ainda na entrevista ao canal de Lisa Gomes, Andreoli foi perguntado se acha que foi um pai ausente. Sem titubear, ele disparou: “Com certeza, isso teve um preço, até hoje meus filhos falam: ‘Você nunca me levou para Disneylândia’. Eu nunca tirei férias com meus filhos, nunca! Eu tive um fim de semana num rancho em Campinas, que eu fui com eles pela primeira vez e nunca mais”, explicou.

Luiz contou, também, que levava os filhos para trabalhar com ele na Band. “O que você queria que eu fizesse? Eu trabalhava ou levava eles no parque, eu entrava na Band 8 horas da manhã e saía meia noite, como é que eu ia levar no parque? Ou eu sustentava minha casa ou… Eu acho assim, quando você é separado, existe um distanciamento normal, você vive com a mãe. Você vê de 15 em 15 dias, quando eles iam, eles iam para televisão comigo, porque domingo eu trabalhava”, recordou.

Andreoli lembrou que tinha uma relação de muito afeto com seu pai, mas com os filhos está sendo diferente.

“Eu gostaria imensamente, mas não existe, eu não sei o que é que é. Eu vejo uma geração que veio depois da minha que não tem essa química de estar com os pais, você tem que estar com o pai nos momentos bons e ruins”, disse.

O comunicador também falou sobre a relação com a nora, Rafa Brites. “Mesma coisa [relação], porque eu não vejo. Eu lamento mais pelos meus netos, eles gostam muito de mim”, explicou.