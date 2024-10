Pai de Henry Borel, Leniel Borel é eleito vereador no RJ com 34 mil votos

Leniel Borel (PP), pai do menino Henry Borel, foi eleito vereador no Rio de Janeiro com 34.359 votos, tornando-se o oitavo candidato mais votado na capital fluminense. A eleição de Leniel marca uma importante virada em sua trajetória pessoal, marcada pela tragédia envolvendo seu filho, assassinado em 2021.

O caso de Henry Borel ganhou grande repercussão, com o ex-médico e ex-vereador Jairo de Souza Santos Junior, conhecido como Dr. Jairinho, acusado de envolvimento na morte do menino. Jairinho já ocupou uma cadeira na Câmara do Rio de Janeiro, mas teve seu mandato cassado em 2021 por “quebra de decoro parlamentar”.

Em junho deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou um recurso de Jairinho, que tentava recuperar seu mandato. Ele alegou que o processo que levou à sua cassação foi conduzido sem provas suficientes do crime, mas o tribunal manteve a decisão.

