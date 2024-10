Pai de Liam Payne ajuda polícia da Argentina em investigação sobre morte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Geoff Payne, pai de Liam Payne, está cooperando com a polícia da Argentina na investigação sobre a morte de seu filho.

A Promotoria Nacional Criminal e Correcional da Argentina nº 14 informou que Geoff Payne se encontrou com as autoridades para ajudar no caso. Conforme foi divulgado pelo TMZ, o pai do músico disse estar disposto a contar tudo sobre a vida do filho e que possa contribuir para a investigação.

As autoridades argentinas indicam que os estudos toxicológicos e histopatológicos complementares à autópsia não foram concluídos. A afirmação foi feita também no comunicado.

MORTE DE LIAM PAYNE

Liam Payne, ex-integrante da One Direction, morreu aos 31 anos após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argetina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um “homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool”. Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. “Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém”, disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. “Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida”.

