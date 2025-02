Pai e empresário de Gerson cobra valorização no Flamengo. Entenda

Capitão do Flamengo, o meio-campista Gerson é considerado um dos principais jogadores do clube. Com isso, Marcão, pai e empresário do jogador, cobrou o Rubro-Negro publicamente por uma valorização ao atleta.

De acordo com o familiar de Gerson, o meia resolveu voltar para o clube carioca, deixando de ganhar metade do que ganhava no Olympique de Marselha, na França, com a condição de ser valorizado se ele correspondesse em campo.

“Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria: ‘Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando’”, começou dizendo o pai do jogador em seu podcast, “Pod do Marcão”.

“O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto”? E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson está se doando, o Gerson está fazendo o que tem que fazer porque ele é profissional do clube. E agora eu te pergunto, a valorização Chegou? Não chegou.”, completou o pai e empresário de Gerson.

Além disso, Marcão declarou que, dos jogadores considerados como pelotão de elite no elenco do Flamengo, Gerson é o que ganha um dos menores salários.

“O Gerson é, vamos dizer dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários. Eu não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Flamengo”.

Desde que voltou da França, em 2023, Gerson entrou em campo 118 vezes, anotou 10 gols e contribui com 20 assistências. O bom momento vivido pelo meio-campista desde 2024, quando foi um dos principais jogadores do Flamengo no título da Copa do Brasil, fez com que o atleta voltasse a ser convocado para a Seleção Brasileira.