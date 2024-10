Pai e filha de 14 anos assaltam motorista de aplicativo em Blumenau

Um crime chocante foi registrado na madrugada deste sábado (26/10), em Blumenau, no Vale do Itajaí. Um homem, de 31 anos, e sua filha, de 14, assaltaram juntos um motorista de aplicativo. Toda a ação foi registrada pela câmera de segurança do veículo, que mostra a violência do assalto e a participação ativa da menor de idade no crime.

O assalto foi anunciado no bairro Vorstadt, no começo da madrugada. O assaltante colocou uma pistola na cabeça da vítima e passou a fazer fortes ameaças para que o motorista não reagisse. Em um trecho do vídeo, ele aparece dando ordem ao motorista.

