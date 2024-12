Pai e filho ficam feridos em capotamento na BA-052 na região da Chapada Diamantina

Um acidente envolvendo um veículo Astra, com placas de Goiás, deixou um homem de 45 anos e seu filho de 12 feridos na tarde de domingo (22), na BA-052, próximo à localidade de Mira Serra, em Morro do Chapéu. Ambos sofreram ferimentos leves.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ao Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. Pai e filho foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e encaminhados para o Hospital São Vicente de Paula.

A PRE esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos cabíveis. As causas do acidente continuam sendo investigadas.